انجلترا – أفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي، تواصلوا مع مدافع نابولي الإيطالي، الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، لبحث إمكانية ضمه خلال الصيف المقبل.

ووفقا لتقرير لموقع “Tuttomercatoweb”، فإن إدارة ليفربول، تريد تعزيز صفوف فريقها بكوليبالي، ليلعب إلى جانب المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك، في الخط الخلفي لـ”الريدز”.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول قد يضحي بمدافعه الكاميروني جويل ماتيب، لإفساح المجال لضم كوليبالي، الذي تطارده أندية عديدة من ضمنها مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، ونيوكاسل.

وكانت إدارة نابولي، تطالب قبل تفشي فيروس كورونا، بنحو 90 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن المدافع السنغالي، الذي خاض 21 مباراة مع الفريق الإيطالي في جميع المسابقات هذا الموسم.

المصدر: “Tuttomercatoweb”