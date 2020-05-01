ليبيا – أعلن مدير الخدمات الصحية في سبها عبدالجليل الخضري أمس الخميس اقتراب افتتاح مقر العزل النهائي بالمدينة،مشيدا بجهود الحكومة الليبية في تجهيز المقر بكل الاحتياجات.

الخضري كشف بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الليبية عن تجهيز المركز بنحو 100 سرير للحالات المستقرة و 60 سريرا للعناية منها 10 أسرة عناية فائقة، لافتا إلى قدرة المركز على استيعاب حوالي 400 سرير في حاله الطوارئ.

ومن جهته، قال مدير مركز العزل علي السعيد إن عدد المتطوعين بالمركز تجاوز 50 متطوعا من العناصر الطبية والطبية المساعدة،مشيرا إلى تجهيز المركز بجميع الإمكانات اللازمه لاستقبال الحالات من ملابس واقية وكمامات “N95” وغيرها من وسائل الحماية الشخصية إلى جانب تجهيز مقار لإقامة العناصر الطبية