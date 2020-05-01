نوع من الشاي يساعد في حرق السعرات الحرارية والدهون بشربه مرتين في اليوم

نوع من الشاي يساعد في حرق السعرات الحرارية والدهون بشربه مرتين في اليوم

انجلترا – يمكن أن يكون فقدان الوزن أمرا صعبا، خاصة مع وجود العديد من خطط وأساليب النظم الغذائية التي يجب الاختيار بينها.

وتم الكشف عن طريقة سهلة لتسريع فقدان الوزن عن طريق حرق ما يصل إلى 100 سعرة حرارية إضافية في اليوم، وذلك عن طريق شرب الشاي الأخضر.

ويعرف منذ قرون، أنه لشرب الشاي الأخضر فوائد صحية عديدة بينها تحسين وظائف المخ وجودة حرق الدهون بما في ذلك مضادات الأكسدة.

وقالت الدكتورة نعومي بيانارت، أخصائية التغذية الطبية، لموقع “إكسبرس” البريطاني: “إذا كنت تحاول تقليل الوزن، فقد يكون الشاي الأخضر أفضل صديق جديد لك”.

وأضافت: “وجدت الأبحاث أن الشاي الأخضر على وجه الخصوص قد يكون مفيدا في دعم عملية التمثيل الغذائي وإدارة الوزن”.

ووجدت دراسة حديثة أجريت على 35 رجلا وامرأة يعانون من السمنة المفرطة، أن أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر يوميا لمدة شهرين فقدوا وزنا أكبر بكثير من أولئك الذين تناولوا دواء وهميا.

وكشفت دراسة أخرى أن شرب الشاي الأخضر مرتين في اليوم يمكن أن يحرق ما يصل إلى 100 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

ومن المعروف بأن الشاي الأخضر مليء بالكافيين ونوع من الفلافونويد يسمى كاتشين (Catechin)، وهو مضاد للأكسدة.

وتشير الأبحاث إلى أن كلا من هذين المركبين يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي.

ويزيد الكاتشين مع الكافيين من كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم، وسيساعد تسريع عملية التمثيل الغذائي في حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء النشاط.

ومن أجل حرق المزيد من السعرات الحرارية، يجب استهلاك الشاي الأخضر حوالي مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.

وعند صنع شاي أخضر، يُقترح غلي الماء ثم تركه ليبرد لمدة 10 دقائق تقريبا. وذلك لأن الماء المغلي سيقتل كاتشين الشاي، المادة الكيميائية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن.

المصدر: إكسبريس