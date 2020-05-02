واشنطن – اكد البيت الأبيض إن المسؤول الصحي الكبير، أنتوني فاوتشي، لن يدلي بشهادته هذا الأسبوع أمام لجنة بالكونغرس تنظر في إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

واعتبر البيت الأبيض أن قيام أفراد يشاركون في إجراءات مواجهة الوباء بالإدلاء بشهاداتهم أمر “غير مثمر”.

وكان متحدث باسم لجنة مجلس النواب، التي تعقد جلسة الاستماع، قد أشار إلى أن مسؤولي إدارة ترامب أبلغوا اللجنة بأن فاوتشي لن يدلي بشهادته.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في بيان: “بينما تواصل إدارة دونالد ترامب مواجهة حكومتها بالكامل لفيروس كورونا، بما في ذلك فتح أمريكا بأمان مرة أخرى والإسراع بتطوير لقاح، فمن غير المثمر جعل أفراد بعينهم يشاركون في تلك الجهود، يمثلون أمام جلسات استماع في الكونغرس… نحن ملتزمون بالعمل مع الكونغرس لتقديم الشهادة في الوقت المناسب”.

وأوضح المتحدث إيفان هولاندر أن لجنة فرعية للمخصصات بمجلس النواب تشرف على البرامج الصحية طلبت شهادة فاوتشي في جلسة استماع تعقد في السادس من مايو. وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أول من أورد أن فاوتشي لن يدلي بشهادته.

وفاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أحد الخبراء الطبيين الرئيسيين الذين ساعدوا في توجيه رد الولايات المتحدة على الفيروس شديد العدوى.

واصطدم الرئيس الأمريكي مرارا مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسبب تحركات المجلس للتحقيق في أفعال الرئيس أو أفعال إدارته.

وانتقد الديمقراطيون ترامب قائلين إنه أخفق في وضع خطة شاملة وفعالة لإجراء فحوص للأمريكيين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتتبع المخالطين للمصابين.

المصدر: رويترز