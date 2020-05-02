ليبيا – قال يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن مجلس النواب أعرب باستمرار عن اعتراضه على عدم تنفيذ بعض البنود الهامة في الاتفاق السياسي.

العقوري أشار في حديث لوكالة”سبوتنيك” الوسية إلى أن بعض هذه البنود التي لم تنفذ تتضمن الترتيبات الأمنية وأن نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق كان الوضع الحالي الذي وصلت إليه ليبيا.

وتابع أن “مجلس النواب رحب في وقت سابق بنتائج مؤتمر برلين وأعرب عن استعداده لبدء الحوار السياسي، كما جاء في التوصيات وأن المجلس عبر أكثر من مرة عن الحاجة لبدء حوار جديد بأفكار جديدة تؤدي إلى وضع حلول ناجعة تعيد الاستقرار إلى ليبيا”.

أما فيما يتعلق بدور مجلس النواب بعد إعلان التفويض للجيش أوضح أن دور مجلس النواب هو دور رئيسي باعتباره السلطة المنتخبة التي تمثل جميع الليبيين وبالتالي يكون الإطار للحوار الوطني والذي سيناقش جميع الملفات ومنها التوزيع العادل للثروات والمصالحة وأن مجلس النواب قام سابقاً بالكثير في هذا الاتجاه منذ انتخابه حيث أصدر قانون العفو العام وقانون الاستفتاء على الدستور.