ليبيا – عقدت اللجنة الطبية المشكلة من مجلس الدولة الإستشاري لمتابعة الاجراءات المتخذة لمجابهة جائحة كورونا اجتماعاً مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا “اليزابيث هوف” ومنسقة الطوارئ بالمنظمة “فتحية الشامخ”.

الاجتماع تمحور وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس حول عدة نقاط أهمها الخطة التي وضعتها المنظمة من حيث الدعم الفني كالتدريب والدعم اللوجستي لمواجهة جائحة كورونا في ليبيا.

وناقش المجتمعون مدى تأثير الحرب على تقديم الخدمات الصحية الاساسية للمواطن وتقييم النظام الصحي الحالي وإعادة بنائه خاصة وأن هناك قصور في المنظومة الصحية في ليبيا وظهرت بوضوح بعد انتشار فيروس كورونا.