ليبيا – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف أن يتقاتل من وصفهم بـ”الأشقاء الليبين” في شهر رمضان، مشيراً إلى أنه لايوجد حل في ليبيا من دون الجزائر.
تبون قال في مقابلة أجراها مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الجزائرية بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية ” كنا على وشك حل الأزمة الليبية ولكنهم لم يتركونا، كل القبائل الليبية موافقة للحل الجزائري ونحن قادرين على حل الأزمة”.
وأكد على أنهم مع الشرعية وحل الأزمة في ليبيا بشرط أن يكون الحل ليبي ليبي دون تدخل أجنبي، لافتاً إلى أن الجزائر لم تدخل أي رصاصة إلى ليبيا وكل ما ساهمت به الجزائر هو الدواء والطعام.
كما شدد أن الجزائر قادرة على حل الأزمة في ليبيا ولن تتخلى عن الأشقاء، مضيفاً “الأزمة لا تحل بالسلاح والرجوع إلى طاولة المفاوضات اليوم أو غداً ولا نحب أن يسيل دم أشقائنا في ليبيا” .