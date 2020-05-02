واشنطن – أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إدارته ستصدر تصريحات حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في “الوقت المناسب”.

وقال ترامب، ردا على سؤال حول حالة زعيم كوريا الشمالية في ظل إعلان بيونغ يانغ عن أول ظهور علني لكيم منذ 20 يوما: “أفضل حاليا عدم التعليق على موضوع كيم جونغ أون”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، متحدثا أمام صحفيين في فناء البيت الأبيض: “سيكون لدينا ما نقوله حول هذا الأمر في الوقت المناسب”.

وقد أفادت بيونغ يانغ، مساء الجمعة، بأن زعيم كوريا الشمالية ظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ”مرض خطير”.

المصدر: وكالات