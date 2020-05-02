“دير شبيغل”: ألمانيا ستحصل على حصة 25.1% في “لوفتهانزا”

“دير شبيغل”: ألمانيا ستحصل على حصة 25.1% في “لوفتهانزا”

ألمانيا – افادت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية إن شركة الطيران “لوفتهانزا” تتفاوض على إنقاذ مالي بقيمة عشرة مليارات يورو (10.98 مليار دولار) مما سيتمخض عن حصول ألمانيا على حصة 25.1% من الشركة.

وأضافت الصحيفة أنه من المبلغ الإجمالي، سيكون 5.5 مليار يورو على صورة رأسمال لا يحظى بحقوق تصويت، والذي سترغب الحكومة منه بعائد قدره 9 بالمئة.

وقالت الصحيفة إن المبلغ المتبقي بواقع 3.5 مليار يورو سيكون على صورة قروض سيقدمها بنك حكومي، مضيفة أن بلجيكا والنمسا وسويسرا ربما تساهم في الإنقاذ.

وقال مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه إن “المفاوضات والمناقشات مستمرة”.

وكانت “رويترز” ذكرت يوم الأربعاء أن “لوفتهانزا” تتفاوض على عملية إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو، مع قروض من النمسا وألمانيا وسويسرا تبلغ 6 مليارات يورو، مع مكون لرأسمال بنحو 3 مليارات يورو بحسب مصدر مقرب من المسألة.

وأفادت وكالة “رويترز” بأنه لم يتسن الوصول إلى لوفتهانزا للحصول على تعقيب.

المصدر: رويترز