كندا – اكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده بصدد حظر بيع أسلحة هجومية عسكرية الطابع في أعقاب حادث قتل جماعي بالرصاص وقع قبل أسبوعين وكان الأكثر دموية في البلاد.

وقال ترودو في إيجاز صحفي يومي في أوتاوا: “هذه الأسلحة مصممة لغرض واحد، غرض واحد فقط، قتل أكبر عدد ممكن من الناس في أقل فترة من الوقت”، مضيفا: “لا استعمال ولا مكان لهذه الأسلحة في كندا”.

وقد صرح ترودو في السابق بأنه يجري التجهيز لحظر هذه الأسلحة، وذلك قبل أحدث واقعة لإطلاق النار بشكل عشوائي والتي وقعت قبل نحو أسبوعين في إقليم نوفا سكوتيا المطل على المحيط الأطلسي، حيث قتل مسلح بعدة أسلحة من بينها بندقية هجومية 22 شخصا.

وقال مصدر لـ”رويترز” يوم الخميس إن الحظر سيعلن قريبا وسيشمل عدة أنواع من الأسلحة ذات الطابع الهجومي.

المصدر: رويترز