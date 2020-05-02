كندا – أعلنت السلطات الصحية الكندية، امس تسجيل 141 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بالمرض.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 3082 إلى 3223 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت في البلاد في إحصائية 30 أبريل 178 حالة، وذلك بعد أن شهد هذا المعدل تذبذبات على مدار أيام عدة.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1601 ليصل إلى 53657 بعد أن كان على مستوى 52056 حالة.

ويمثل هذا الرقم تراجعا طفيفا للمعدل اليومي للإصابات، حيث سجلت في 27 أبريل 1536 حالة جديدة، وفي 28 أبريل 1692، وفي 29 أبريل 1348، وفي 30 أبريل 1683.

المصدر: وكالات