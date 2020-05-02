إسبانيا – سخر البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، من شائعات مغادرته النادي وارتباط اسمه كثيرا بالرحيل، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي هذا الموسم، علما أن عقده سينتهي صيف عام 2022.

وقال مارسيلو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أريد أن أغادر، ولا أعتقد أن ريال مدريد سيبيعني.. لقد قدمت مستويات جيدة للغاية في مدريد منذ وصولي، لقد مر وقت طويل، وهي قصة لا تصدق”.

وتابع: “أعتقد أنه من الجيد أن تكون الفرق الأخرى مهتمة بي، لكني لا أعرف شيئا عن اهتمام يوفنتوس”.

وأكمل ساخرا: “قبل عامين وقعت معهم بالفعل، وقمت بارتداء قميص الفريق، لأنني لم أستطع العيش بدون كريستيانو رونالدو.. الناس يخترعون الكثير من الأشياء”.

وكشف مارسيلو عن روتينه اليومي، في ظل تفشي فيروس كورونا، قائلا: “أخرج مرة واحدة فقط في اليوم مع كلابي الأربعة.. الناس هنا يحترمون القواعد، لكن الأمر صعب للغاية”.

واستطرد: “لقد تعلمت الكثير من الأشياء وما يمكنني القيام به، مثل قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي، والقراءة والتأمل”.

ويدافع مارسيلو البالغ 31 عاما عن ألوان ريال مدريد الإسباني منذ العام 2007، وتراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث فقد مركزه في التشكيلة الأساسية للريال لمصلحة الفرنسي فيرلاند ميندي، الوافد من ليون، واكتفى بالمشاركة في 11 مباراة فقط هذا الموسم.

المصدر: Marca