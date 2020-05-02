مصر – تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ ضد الممثلة الكويتية حياة الفهد، إثر تصريحاتها الاخيرة التي دعت فيها إلى إجلاء العمالة الوافدة بالكويت تجنبا لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وأعلن صبري تقدمه ببلاغ ضد الفهد إلى النائب العام المصري بتهمة إهانة المصريين، وقال في حديث تلفزيوني إنه طالب في بلاغه بمنع دخول الفنانة حياة الفهد إلى الأراضي المصرية لإهانتها للعمالة المصرية بالكويت.

وكانت الممثلة الكويتية حياة الفهد، قالت في تصريحات سابقة “أنا لست ضد الإنسانية، لكننا ملينا”، داعية إلى ترحيل الوافدين الأجانب العاملين في الكويت إلى بلدانهم.

وقالت: “إذا كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا يجب على الكويت أن تتولى رعايتهم؟”، داعية إلى رميهم في الصحراء.

ويعمل في الكويت آلاف المصريين في مختلف المجالات الاقتصادية والتربوية والخدمية.

المصدر: بوابة فيتو