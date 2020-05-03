ليبيا – قال مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لرئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن عبدالرحمن السويحلي صلاح البكوش أن المجتمع الدولي ليس لديه أي تغيير في طرق تعامله مع الأزمة الليبية ولم يجمع إرادته بعد وعلى هذا الأساس سيحاولون جرجرة حكومة الوفاق لفخ مفاوضات سياسية مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)

البكوش إعتقد خلال مداخلة عبر برنامج”حوارات رمضانية” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه أن حكومة الوفاق اشارت إلى أنها ستقبل بالمفاوضات في بيانها الأخير وعليه يجب مناقشة النقطة المهمة التي تتمثل بالموقف الإستراتيجي لحكومة الوفاق.

وأضاف:” أنا ضد أن نخون أعضاء مجلس نواب وما إلى ذلك عدونا حفتر ومشروعه الإنقلابي لذلك تهديد الأعضاء هناك وانكم لن تعودوا لطرابلس هذا ليس وقته الآن، أعتقد أنه من المهم استغلال الفرصة بقدر الإمكان لتشجييع ظهور الكثير رأينا في مرزق المجلس العسكري وفي سبها والقبة وبعض الشخصيات من قبيلة العبيدات يجب تشجيع ذلك وإستغلال الفرصة ليكون هناك مشروع متكامل في مواجهة هذه المشاريع”.

البكوش ذكر أن تونس والجزائر دولتين لهما أهمية ودور في القضية الليبية لكن للأسف كل من الرئيس التونسي والجزائري ليس لديهم أي فكرة عما يجري في ليبيا وليس لديهم الرصيد السياسي حتى يتحركا بقوة.

وتساءل في ختام حديثه عن من هي الأظراف التي ستتفاوض هل مجلس الدولة أم فائز السراج أو مجلس النواب وما الإطار التفاوضي وهل سيتم التفاوض طبق الإتفاق السياسي، مؤكداً على ضرورة أن يكون الإطار السياسي هو التوصل إلى إتفاق على الوضع النهائي حسب تعبيره.