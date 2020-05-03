الجزائر – أفادت وزارة الصحة الجزائرية، امس بتسجيل 6 وفيات جديدة بوباء “كوفيد-19″، مضيفة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 حالة.

وأعلنت الصحة الجزائرية في بيان تسجيل 141 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة عبر 22 ولاية فيما لم تسجل أي إصابة في 26 ولاية أخرى.

وأضاف البيان بخصوص الوفيات أنه “تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ست وفيات حالتان بولاية برج بوعريريج، وحالة واحدة بكل من الجزائر العاصمة وتيبازة وتيارت وورقلة بالجنوب ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 459 حالة”.

وأشار البيان الى تماثل 51 حالة للشفاء ليرفع عدد الأشخاص الذين غادروا المؤسسات الصحية والذين جاءت تحاليلهم الأخيرة سلبية إلى 1872 حالة مع تسجيل استقرار في الحالات الخاضعة للعلاج 7026.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 453، والإصابات إلى 4154.

المصدر: RT