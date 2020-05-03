ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن حكومة الوفاق لن تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

الرعيض وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أعرب عن رفضه للطرح الذي يقول:” أن خطوة قطع عائدات النفط عن المصرف المركزي وحكومة الوفاق ستؤدي لفرط عقد التحالف القائم بين تلك الحكومة وبين عدد كبير من الميليشيات المسلحة التي تقاتل معها مقابل الحصول على مكافآت مالية مغرية، مما يفتح الطريق أمام القوات المسلحة لدخول العاصمة”، معتبراً أنه يجافي الحقيقة حسب تعبيره.

وأضاف:” حكومة الوفاق لم تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه حفتر خاصة أن إعلانه حول التفويض لم يلق أي تأييد دولي ولم تتم الإشارة بأي درجة لتغيير القرارات المتعلقة باختصاص حكومة الوفاق بعملية تصدير النفط”، على حد تعبيره.