السعودية – ذكرت وزارة الصحة السعودية أنها أطلقت دراسة سريرية “متقدمة متعددة المراكز” لـ4 عقارات محتملة لعلاج المصابين بكورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن هذه الدراسة تجرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض ومستشفى أحد بالمدينة المنورة ومستشفى النور بمكة المكرمة ومستشفى الدمام المركزي والقطيف المركزي.

ويعمل فريق من الأطباء والصيادلة والباحثين في الدراسة، حيث تهدف إلى تقييم 4 بروتوكولات علاجية تشمل العقارات الطبية: Hydroxychloroquine” ،Lopinavir/Ritonavir” “Remedisivir” ،”Interferon.

وأوضحت الوزارة أن “لهذه العقارات خصائص مضادات للفيروسات أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات وتعطى بطرق مختلفة مثل الفم والوريد وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة، وقد أثبتت بعض هذه العقارات فعالية أولية في الدراسات المخبرية”.

وأكدت الإدارة العامة للبحوث والدراسات “إطلاق الدراسة امس السبت.. حيث جرى إدخال عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في نفس يوم إطلاق التجربة السريرية”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدراسة “تأتي استكمالا لجهود الصحة ضد جائحة كورونا ودعم توفير العقارات الجديدة من خلال التجارب السريرية والبحث عن اللقاح الفعال”.

المصدر: RT