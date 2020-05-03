العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 66 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن “مختبراتها سجلت 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف البيان أن “الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وأربيل وكركوك وصلاح الدين وواسط وكربلاء”، مبينا أن “الوزارة سجلت حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد”.

وأشار إلى أن “الوزارة فحصت 2854 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 98253”.

وتابع أن “مجموع الإصابات بلغ 2219، والوفيات 95 حالة، بينما حالات الشفاء فبلغت 1473”.

المصدر: RT