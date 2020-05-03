ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل بقرار من السراج الطاهر الغرابلي إن الأمور الميدانية لمسلحي الوفاق تسير وفق خطة محكمه بدليل التقدمات التي حدثت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن تكون التقدمات مدروسة أفضل من أن تكون متسرعة.

الغرابلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن شارع المطبات يؤدي لمعسكر اليرموك مباشرة وسيختصر الطريق، مؤكداً على ضرورة تقليل الخسائر على الأرض والأرواح في صفوف مسلحيهم.

وأضاف زاعماً :” هذا ما يؤرق الموجودين على قيادة الغرفة القذائف التي تسقط على المدنيين تؤرق وندرك جيداً أن جزء من الارض التي تنطلق منها القذائف هي معسكر اليرموك وبتحرير اليرموك والقاء على العصابات الموجودة فيه سيتم كف الأذى عن كثير من مناطق طرابلس المدنية، ربما ستبقى القذائف والجراد يتم القضاء عليها بتحرير قصر بن غشير لذلك لا بد من العمل بجدية وحكمة عسكرية”.

وقال أن القوات الموجودة الآن مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من وصفهم بـ” الجنجويد ومقاتلين من بقايا الجيش السوداني وقوات الفاغنر الروسية وخبراء من الجيش الروسي ” (القوات المسلحة الليبية) وهؤلاء يمتلكون خبرة ودراية للمعلومات العسكرية التي نحن لا بد الآن من خبرائنا العسكريين والأركانات الموجودة وضباط الجيش ابداء إدراكهم لهذا العمل حسب تعبيره.

وطالب في ختام حديثه بضرورة بذل المزيد من الجهد لإدارة ما وصفها بـ”المؤسسة العسكرية بحكومة الوفاق” (مسلحي الوفاق المدعومين بعدد من المعاقبين دوليا والمطلوبين محليا والمرتزقة السوريين) بصفة عامة واستنهاض الخبرة الموجودة والدراسات وتكثيف المعلومات والقوة للقضاء على ماوصفه بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية).