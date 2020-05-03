ليبيا- عقد مكتب الرئاسة بمجلس الدولة الاستشاري أمس السبت اجتماعاً برئاسة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس لمناقشة آخر التطورات السياسية.

الإجتما أكد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس على التمسك بالثوابت التي قررها المجلس بخصوص استئناف الحوار واستكمال الاستحقاقات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية.

و تمت مناقشة آخر التطورات العسكرية لمسلحيهم خاصة الوضع في محيط مدينة ترهونة وإستعدادات مسلحيهم لما وصفوه بـ” استكمال تحرير الوطن بكامله” ممن وصفوهم بـ”العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون والشرعية” (القوات المسلحة الليبية) .

كما تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد وسبل تخفيف معاناة المواطن في الأزمة الراهنة، التي زاد من حدتها إقفال حقول وموانئ تصدير النفط من قبل من وصفهم بـ”قوى الانقلاب” (الحراك الشعبي لإقافل النفط بسبب إستخدام الوفاق لإراداته في تمويل المرتزقة) .

وتطرق الاجتماع أيضا إلى الوضع الصحي في ليبيا ومستجدات جائحة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة بشأنها.