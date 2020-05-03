الإمارات العربية – نفى المصرف المركزي الإماراتي أن تكون الأوراق النقدية وسيلة لنقل عدوى فيروس كورونا بدرجة أكبر من غيرها، بل شأنها شأن أي أسطح أخرى بلاستيكية، أو معدنية، أو خشبية.

ودعا المصرف مستخدمي الأوراق النقدية إلى ممارسة الإجراءات الاحترازية نفسها التي تطبق على الأسطح الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الأوراق يمكن أن تكون مثل أي سطح آخر وسيلة لانتقال الوباء.

وأوضح: “حتى اليوم، لم تثبت أي دراسة من جهة رسمية ذات صدقية تعمل في مجال طباعة الأوراق النقدية أو التعامل بها، أن فيروس كورونا ينتقل بشكل أسرع، من خلال الأوراق النقدية، مقارنة بأي شيء آخر ذات سطحية يابسة”.

ونصح المصرف المركزي الإماراتي جميع مستخدمي الأوراق النقدية بممارسة الإجراءات الاحترازية نفسها التي تنطبق على الأسطح الأخرى، مثل غسل اليدين بالصابون، أو استخدام مواد مطهرة.

ولفت إلى أنه وجه البنوك بضرورة تعقيم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بشكل دوري، وتوفير مادة تعقيم اليدين للمتعاملين بجانب تلك الأجهزة.

المصدر: الإمارات اليوم