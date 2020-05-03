ليبيا – رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن والذي وصفه بـ”المهم” ، وذلك خلال استقباله لمكالمة هاتفية من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريشارد نورلاند الجمعة.

صالح قال بحسب المكتب الإعلامي للبرلمان إن السفير الأمريكي أكد خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الخميس على أهمية احترام العملية الديمقراطية ، وأهمية استمرار المفاوضات برعاية الامم المتحدة.

وأشار إلى أنه ناقش مع نورلاند نتائج مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

ولفت المستشار صالح إلى أن السفير الأمريكي أكد على أهمية محاربة الإرهاب، محذراً من خطر توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

واكد صالح على أن الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش في رمضان تم اختراقها من الطرف الاخر وهي ليست المرة الأولى ، مؤكداً دعمه الثابت للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة .

وشدد في ختام حديثه على ترحيبه بجهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية شريطة إحترام إرادة الشعب الليبي، كما هنأ السفير الأمريكي بتعيينه سفيراً جديدا لدى ليبيا.