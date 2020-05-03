ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن ‏لقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر و رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح هو أكبر رد على الكذابين من مروجي الشائعات.

بكري وفي سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أوضح أن ليبيا على قلب رجل واحد في مواجهة الخونة والمتآمرين والغزو التركي والتآمر القطري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجميع يلتف حول القيادة العامة للجيش الوطني التي عهد لها الشعب بتحرير ‏الأرض وإعادة بناء مؤسسات الدولة والنهوض بمستوى المواطن الليبي،مختتماً:” الجيش الوطني يد تبني ويد تحمل السلاح”.