إسبانيا – اعتبر النجم الويلزي، غاريث بيل، أن زميله الكرواتي في نادي ريال مدريد لكرة القدم، لوكا مودريتش، هو أسوأ شريك لعب معه رياضة الغولف.

وخلال مقابلة مع شبكة “Yahoo Sports”، رد بيل عن سؤال حول أسوأ شريك لعب معه الغولف قائلا: “أسوأ شريك لعبت معه الغولف؟ لوكا مودريتش، مئة بالمائة. في أحد الأيام بقيت معه في الفندق، ولم يكن لدينا ما نفعله، وكان هناك ملعب للغولف وملعب للتدريب. لذا اقترحت عليه اللعب”.

وتابع بيل، المعروف بعشقه لرياضة الغولف: “وقف مودريتش ممسكا بعصا الغولف، لكنه لم يكن يعرف حتى كيف يمسكها بشكل صحيح.. أدار ظهره وضرب الأرض دون أن يلمس الكرة. أعتقد أنه قام بـ20 محاولة ونجح في ضرب الكرة مرة واحدة فقط. بعد ذلك استسلم”.

وأكمل النجم الويلزي: “في اليوم التالي أخبرني مودريتش بأن ظهره يؤلمه بشدة!”.

وعادة ما يتعرض بيل لانتقادات لاذعة بسبب شغفه الكبير بالغولف، لاسيما بعد اللافتة الشهيرة، التي حملها خلال احتفاله بتأهل بلاده لكأس أوروبا 2020 في نوفمبر الماضي، وكان مكتوبا عليها “ويلز ـ الغولف ـ ريال مدريد”، وهو ما فسره البعض بأن الجناح الويلزي، يضع ريال مدريد في الترتيب الثالث من حيث الأهمية، بعد منتخب ويلز، ورياضة الغولف.

وكان بيل ألمح في وقت سابق، خلال حوار مع إذعة “ذا هاتريك”، إلى إمكانية انتقاله للدوري الأمريكي، كما قال إن مودريتش هو أقرب لاعب إليه في ريال مدريد.

المصدر: matchtv.ru