تونس – تراجع إنتاج تونس من النفط الخام بنسبة 4 بالمئة، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 421 طنا مقارنة بالفترة المقابلة من 2019.

جاء ذلك، في وثيقة صادرة عن وزارة الطاقة والمناجم، السبت، تضمنت تقريرا خاصا بوضع الطاقة في البلاد.

وبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في تونس 35.9 ألف برميل يوميا، خلال الربع الأول 2020، نزولا من 38 ألفا على أساس سنوي.

الوثيقة أشارت إلى عدم تسجيل أي اضطراب على مستوى الإنتاج خلال فترة الحجر الصحي الشامل، “لكن تم تعليق أو تأجيل حفر أو صيانة عدة آبار، ما سينعكس سلبا على الإنتاج خلال الأشهر القادمة”.

كما لفتت إلى تراجع الموارد من الغاز الطبيعي مع نهاية مارس/ آذار الماضي، بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، إلى 479 طنا مكافئا.

وفي 5 فبراير/ شباط 2020، دخل “حقل نوارة” للغاز الطبيعي بمحافظة تطاوين (جنوب) حيز الإنتاج، إذ يمثل أكبر مشروع في البلاد بقيمة استثمارية 3.5 مليارات دينار (1.24 مليار دولار)، بطاقة إنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وبلغت نسبة العجز الطاقي 52 بالمئة في 2018، مقابل 49 بالمئة في 2017، أي أن 52 بالمئة من الطاقة المستهلكة محليا مستوردة من الخارج.‎

الأناضول