ليبيا – أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري ونظيره المغربي ناصر بورويطة أمس السبت على ضرورة إيجاد حل توافقي في ليبيا.

الخارجية التونسية أفادت في بيان لها أمس السبت بحسب موقعها الرسمي بأن الوزيرين أجريا مكالمة هاتفية تطرقت خصوصاً إلى تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في البلاد.

وشدد الوزيران على ضرورة أن يستند أي حلّ للأزمة الليبيّة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الشقيق، وفق البيان.

كما أضافت الوزارة في البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما جائحة فيروس “كورونا” المستجد وجهود البلدين لاحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية.