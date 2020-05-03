آيسلندا – حطم العملاق الآيسلندي، هافتور بيورنسون، نجم مسلسل “صراع العروش” الرقم القياسي لرفع الأثقال، وذلك في منزله خلال فترة الحجر الصحي، في ظل تفشي وباء كورونا.

ورفع بيورنسون وزنا قدره 501 كغم، محطما الرقم القياسي السابق للبريطاني إيدي هول، الذي رفع 500 كغم، الذي حققه في المسابقات الرسمية، لذا ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم الاعتراف برقم العملاق الآيسلندي.

واكتسب هافتور بيورنسون شعبية كبيرة بفضل دور “Grigor Cleagan”، الملقب بـ “الجبل” في مسلسل “Game of Thrones”، ويلقى الآيسلندي حتفه في نهاية المسلسل، مع شقيقه ساندور كليغان.

المصدر : RT