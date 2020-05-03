أعلنت دولة الإمارات، امس عن إطلاق مبادرة “أطول صندوق تبرعات في العالم”.

وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية أنه وبالشراكة بين “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” وبرج خليفة، أطول صرح عمراني على الكوكب، ودعما لحملة “10 ملايين وجبة”، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة “أطول صندوق تبرعات في العالم” في إمارة دبي.

وتتيح المبادرة للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم “برج خليفة”، وقيمة التبرع 10 دراهم.

وتتم عملية التبرع عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، وذلك لصالح حملة “10 ملايين وجبة”، التي أطلقت بتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتستهدف مبادرة “أطول صندوق تبرعات في العالم” الوصول إلى تحقيق 1.2 مليون نقطة مضيئة تشع على واجهة برج خليفة، تجسد جهود التضامن الإنساني والعمل المشترك بين سكان المعمورة للتغلب على التحدي الصحي الاستثنائي الذي طال كل دول العالم من دون استثناء، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويعد “برج خليفة” القائم في منطقة الخليج التجاري بمدينة دبي أطول مبنى في العالم بارتفاع أكثر 828 مترا، وهو أيقونة معمارية معروفة عالميا بفضل تصميمه الفريد، ويضم أعلى الطوابق المأهولة بالسكان في العالم وأكبر عدد من الطوابق في مبنى واحد بواقع أكثر من 160 طابقا.

المصدر: صحيفة “البيان” الإماراتية