ليبيا – جددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بياناً لها أمس السبت نداءات المجلس المتكررة للتهدئة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية وأبرزها مكافحة فيروس كورونا.

لجنة الشؤون الخارجية لفتت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى قرار القيادة العامة للجيش بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في محاور العمليات في مدينة طرابلس لأسباب إنسانية.

ودعت اللجنة إلى الالتزام بالهدنة الانسانية وتحمل الأطراف التي ترفض الموافقة على الهدنة مسؤولية المعاناة الانسانية والخسائر في الارواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون، مؤكدةَ أن الأفعال الاجرامية انتهاك للقانون الانساني والدولي.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا وإلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر ومحاسبة كل من يتجاهل الأمر ومحاسبة كل من يتجاهل الهدنة.