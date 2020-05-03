إسرائيل – صرح وزير إسرائيلي، إنه إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة “هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية”.

ولفت وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، إلى أن قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن على المحكمة العليا أن تحترم قوانين الكنيست.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، في حديث إذاعي، أن الاتفاق الائتلافي بين “الليكود” و”أزرق أبيض” ليس كاملا وإنما هو أمر يحتمه الواقع ونتاج ثانوي لثلاث جولات انتخابية ورغبة معظم الشعب في عدم الذهاب إلى جولة رابعة.

تجدر الإشارة، إلى أن محكمة العدل الإسرائيلية العليا تعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين جلسات للنظر في الالتماسات المطالبة بمنع نتانياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، وبإلغاء الاتفاق الائتلافي بين “الليكود” و”كاحول لافان”.

المصدر: مكان