بروكسل – وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين على تقديم باريس دعما ماليا لشركة الخطوط الفرنسية للطيران “Air France” بقيمة 7 مليارات يورو، لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت المفوضية في بيان لها أن “فرنسا أظهرت أيضا دليلا على أن كل الاحتمالات الأخرى للحصول على سيولة في الأسواق تم استطلاعها واستنفادها”.

وقالت: “هذه الضمانة وقرض المساهمين اللذان تمنحهما فرنسا وتبلغ قيمتهما سبعة مليارات يورو، سيوفران لشركة إير فرانس السيولة التي تحتاج إليها بشكل طارئ للصمود أمام تداعيات الوباء العالمي”.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية المعنية بحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، خففت في منتصف مارس قواعدها بشأن المساعدات التي تقدمها الدول للسماح لها بدعم الشركات التي تحتاج إلى ذلك.

وبالنسبة إلى شركة “إير فرانس” فإن القروض الفرنسية ستتوزع بين 4 مليارات من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90% من جانب الدولة و3 مليارات من القروض المباشرة من الدولة، مقابل تعهدات الشركة بتحسين عائداتها وتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكاربون.

المصدر: أ ف ب