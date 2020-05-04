بروكسل – أظهر مسح اليوم أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي بعد فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مما اضطر المصانع للإغلاق والمستهلكين للمكوث في منازلهم.

وهوت القراءة النهائية لمؤشر “آي أتش أس ماركت” لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 نقطة في أبريل الماضي، من 44.5 نقطة في مارس الماضي، وهي الأقل منذ بدء عمليات المسح في منتصف 1997.

ويفصل مستوى الـ50 نقطة بين النمو والانكماش.

وقال كريس وليامسون من “آي أتش أس ماركت”: “القطاع الصناعي بمنطقة اليورو هوى في أبريل بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريخ مسوح مديري المشتريات على مدى 23 عاما، مما يرجع إلى عوامل تشمل إغلاق المصانع على نطاق واسع، وتراجع الطلب، ونقص الإمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي كوفيد-19”.

وجاء الهبوط رغم سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والتحفيز المالي غير المسبوق من الحكومات لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة.

المصدر: “رويترز”