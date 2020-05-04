فرنسا – أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، الخميس، تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري، بعد قرار إلغاء الموسم الذي اتخذته الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الرابطة، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو إنها اتبعت الأوامر الصحية التي أصدرتها الحكومة الفرنسية بتفعيل الإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى.

وكشفت الرابطة عن الترتيب النهائي للدوري الذي أقره مجلس إدارتها، والذي توج باريس سان جرمان باللقب، فيما ضمن مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان ليون أبرز الخاسرين كونه جاء في الترتيب السابع، وهو خارج المراكز المؤهلة للمسابقات القارية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

كما تقرر أن يهبط كل من تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، بينما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أعلن الثلاثاء الفائت، إلغاء منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الجاري 2019 – 2020، وأرجع السبب إلى صعوبة استئناف الموسم في الفترة المقبلة في ظل أزمة كورونا التي ضربت العالم بأسره.

الأناضول