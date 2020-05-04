باكستان – دعا وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أسعد عمر، إلى الرفع التدريجي للقيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك لمنع حدوث أزمة اقتصادية في البلاد.

وأشار عمر، حسبما نقلت عنه صحيفة Dawn الباكستانية، إلى أن عددا من الدول الأوروبية قررت تخفيف القيود رغم تسجيل آلاف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، معتبرا أن كورونا في باكستان “ليس فتاكا” إلى هذه الدرجة.

وأضاف: “يجب علينا أن نفعل الشيء نفسه، لأن الناس بدأوا يتساءلون عما سيحدث إذا لم تتم السيطرة على المرض على الإطلاق. ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة “غالوب”، فإن أكثر ما يعاني منه الباكستانيون هي البطالة، وعلينا زيادة فرص العمل وضمان حماية النظام الصحي من الانهيار”.

وذكر عمر أنه وفقا لتقييمات الخبراء ومراكز الأبحاث، قد يصبح 18 مليون باكستاني عاطلين عن العمل، فيما قد يجد ما بين 20 و70 مليون شخص أنفسهم في فئة الفقراء.

ووقال الوزير أن مسألة نظام العزل ستخضع للبحث في اجتماع لجنة التنسيق الوطنية الخاصة بـ COVID-19 المقرر عقده في 9 مايو.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن باكستان سجلت 20,1 ألف إصابة و459 وفاة بفيروس كورونا، بينما تماثل 5,1 ألف شخص للشفاء.

المصدر: وكالات