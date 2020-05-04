دبي – أصبح في حكم المؤكد أن معرض “إكسبو 2020 دبي” سيتأجل لمدة عام بعد أن قال المكتب الدولي للمعارض في بيان اليوم، إن قرار التأجيل حصل على موافقة أكثر من ثلثي أصوات الدول الأعضاء.

وحصول القرار على ثلثي الأصوات هو النصاب القانوني المطلوب.

وبذلك سيبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 ويستمر حتى 21 مارس 2022.

وقد اقترحت دولة الإمارات في مارس الماضي تأجيل المعروض لمدة عام بعد أن طلبت الدول المشاركة التأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يقام “إكسبو 2020 دبي” في الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى العاشر من أبريل 2021.

المصدر: “رويترز”