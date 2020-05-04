المجر – أعلن منظمو جائزة المجر الكبرى لسباقات “الفورمولا 1″، امس إقامة السباق من دون جماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا على خلفية قرار الحكومة المجرية بمنع إقامة أيّ تجمعات تضم أكثر من 500 شخصا حتى 15 آب/أغسطس القادم.

وقرر المنظمون الإبقاء على الموعد المقرر أن يقام به السباق في الثاني من آب/أغسطس على حلبة المجر الدولية دون تغير، لكن ذلك سيتم خلف أبواب موصدة، “لحماية الجماهير والعاملين على الحلبة من مخاطر الوباء”، حسب بيان أصدره المنظمون.

وجاء في البيان أيضًا، “بات الآن واضحًا أنّه لا يمكننا إقامة النسخة الخامسة والثلاثين من جائزة المجر الكبرى أمام الجماهير رغم كل الجهود”.

وتابع، “سنواصل العمل مع المروج الدولي (الاتحاد الدولي للسيارات) لإيجاد أفضل حل ممكن”.

وبذلك، انضم سباق المجر إلى سباقات جائزة النمسا وسباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون، التي تقرر في وقت سابق إقامتها دون حضور الجماهير.

وكان من المقرر أن ينطلق موسم “الفورمولا 1” من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في 13 من آذار/مارس الماضي، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة، وأُعلن لاحقًا عن إلغاء جائزتي موناكو وفرنسا.

وباتت جائزة النمسا الأولى ضمن الروزنامة المعدلة لبطولة العالم المقررة في الخامس من تموز/يوليو، على أن تقام جائزة بريطانيا بعدها بأسبوعين.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تأجيل سباقات البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا، إلى أجل غير مسمى.

الأناضول