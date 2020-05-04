ضربة محبطة للدوري الإيطالي في يوم العودة الأول إلى التمارين

ضربة محبطة للدوري الإيطالي في يوم العودة الأول إلى التمارين

إيطاليا – أعاد وزير الرياضة الأمور إلى نقطة الصفر بقوله لم يتحدث أحد عن استئناف موسم الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب قرار الحكومة السماح بعودة التمارين لجميع الرياضات اعتبارا من الاثنين.

وجدد وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، مساء الأحد موقفه السابق بـ “عدم السماح بعودة تمارين الفرق حتى 18 مايو” مقابل الرابع من الشهر ذاته للرياضات الفردية، وهو الموعد المقرر لبدء تخفيف إجراءات الاقفال التام، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشكل موقف سبادافورا ضربة محبطة للذين يأملون باستئناف الموسم والذين اعتبروا ما صدر يوم الأحد عن وزارة الداخلية مؤشرا إيجابيا.

وفي ظل ما ذكرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الأحد عن إمكانية أن يتخذ رئيس الوزراء جوسيبي كونتي قرارا الأربعاء بالسير على خطى فرنسا وهولندا وإلغاء الموسم الكروي، تبين أن قرار العودة إلى التمارين لا يشكل مؤشرا على التوجه نحو استئناف “سيري أ”، وهذا ما أكده سبادافورا وزير الرياضة في صفحته على “فيسبوك” الأحد حين قال: “هناك الكثير من الأمور الغريبة التي يتم تداولها، لكن شيئا لم يتغير في ما يتعلق بما قلته دائما عن كرة القدم”.

وشدد: “عودة تمارين الفرق لن تحصل قبل 18 مايو، واستئناف الموسم أمر لم يتم التطرق اليه، أعتذر، لكن حاليا أفضل التركيز على الرياضات والمجمعات الرياضية الأخرى (ليس ملاعب كرة القدم، بل النوادي الرياضية وأحواض السباحة…) التي يجب أن يعاد فتحها في أقرب وقت ممكن”.

وتنتظر رابطة الدوري الإيطالي قرارا من الحكومة بشأن السماح لها باستئناف الموسم المعلق منذ التاسع من مارس من عدمه، مع تبقي 12 مرحلة على نهايته.

وكررت رابطة الدوري رغبتها بإنهاء الموسم الكروي، في حال سمحت بذلك السلطات الرسمية.

المصدر: “أ ف ب”