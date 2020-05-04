ليبيا -أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس إختطاف مسؤول كبير به يعتبر هو الرجل الثاني بالديوان بعد الرئيس ووكيله وإسمه رضا قرقاب الذي يشغل مدير الادارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام .

وقال الديوان في بيان : ” تعرض صباح اليوم الاثنين الموافق 2020/5/4م عضو الديوان رضا قرقاب الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام للخطف والاخفاء القسري ” .

وفي مفاجئة من العيار الثقيل كشف الديوان عن أن مجموعة مسلحة تابعة لمكتب ( وزير الداخلية المفوض ) فتحي باشآغا هي من قامت بخطفه من أمام منزله بمنطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس .

وكشف بيان الديوان أن هدف الخطف هو منع قرقاب و ثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وعبّر ديوان المحاسبة عن إدانته وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري معربًا عن أسفه من أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له في إشارة لوزارة الداخلية .

وختم الديوان بيانه بالتأكيد منبهًا على أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون داعيًا إلى سرعة الافراج عنه دون أي قيد أو شرط ، في وقت إعتبر فيه معلقون على بيان الديوان أن ما أقدم عليه باشاآغا ليس سوى ممارسة طبيعية ” لسلوكه المليشياوي ” القديم الجديد .

ولم يصدر حتى الآن أي رد أو بيان من باشاآغا أو وزارته للتعليق حول الموضوع

المرصد – متابعات