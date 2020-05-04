لبنان – تسللت مقاتلات إسرائيلية إلى داخل الأجواء اللبنانية، امس قادمة من مرتفعات الجولان، ونفذت طلعات استطلاع فوق المناطق الحدودية مع سوريا.

وبحسب وكالة “الوطنية”، تمت مشاهدة طائرات إسرائيلية في السماء فوق منطقة العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا وسلسلة جبال جبل الشيخ.

وبحسب الوكالة، ظهرت طائرة إسرائيلية بدون طيار، بعد الظهر قادمة من البحر وحلقت في السماء فوق مباني الضاحية الجنوبية لبيروت.

يشار إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية بعثت في 16 أبريل، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، احتجت فيها على قيام طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف سيارة كانت تقل بعض قادة حزب الله اللبناني. وقد تم استهداف السيارة عندما اقتربت من معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية، لكن ركابها لم يصابوا بأي أذى.

المصدر: تاس