سوريا – أفاد مصدر عسكري سوري لـRT بمقتل 7 عناصر أمنية من مديرية ناحية المزيريب، إثر اعتداء مجموعة مسلحة عليهم قامت بتصفيتهم بعد خطفهم وإلقاء جثثهم في منطقة المزيريب بريف درعا.

وقال المصدر: “إن مسلحين مجهولي الهوية هاجموا مديرية ناحية المزيريب بريف درعا الغربي، وعمدوا إلى اختطاف 7 عناصر تابعة للقوات الحكومية والجيش السوري، ليقوموا بعد ذلك بقتلهم ورمي جثثهم عند دوار الغبشة في بلدة المزيريب”.

يذكر أن مجموعات مجهولة أطلقت النار واغتالت عشرات الأشخاص خلال الشهر الماضي في قرى متفرقة بريف درعا.

المصدر: RT