الأردن – اكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، امس إن المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد باستثناء حالة غير أردنية على معبر جابر لم يسمح لها بالدخول البلاد.

وأعلن وزير الصحة أنه لم تسجل أي حالة شفاء أو أي حالة وفاة في المملكة، وبقاء الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات دون تغيير 64 حالة في حين بلغ العدد الاجمالي للإصابات المسجلة 461 حالة، علما أن الأردن وثق 9 حالات وفاة فقط.

وأكد أن عدد الفحوصات الإجمالي التي تم إجراؤها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم بلغ 84 ألفا و593 فحصا.

ولفت جابر إلى أنه تم توفير 4 ملايين كمامة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، مؤكدا أن المصانع ستبدأ بضخ عشرات وربما مئات الآلاف من الكمامات في السوق المحلية لتلبية حاجات المواطنين.

وأشار إلى إنه ومع فتح القطاعات الاقتصادية والعودة إلى العمل، فإن المسؤولية كبيرة بالمحافظة على الصحة وعلى الاقتصاد، محذرا من أنه في حال إهمال الإجراءات الوقائية فإن المرض قد يعود.

ودعا جابر الجميع إلى الالتزام باستخدام الكمامة والتباعد الجسدي، والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا المرض الصعب والقاتل.

المصدر: وكالات