فرنسا – افاد نادي أميان، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إنه أطلق عريضة على الانترنت لجمع تواقيع للبقاء في دوري الأضواء، بعد قرار رابطة الدوري إنهاء الموسم بسبب كورونا.

وتقدم الفريق بالتماس، أمس الاثنين، طلب فيه من رابطة الدوري إعادة النظر في قرارها بهبوط ناديين، مقترحا إقامة البطولة الموسم المقبل بمشاركة 22 فريقا بدلا من 20 ، من بينها لوريان ولانس اللذان صعدا من الدرجة الثانية.

وجمعت العريضة 4500 توقيع حتى الآن من 5000 توقيع يستهدف أميان جمعها.

وقررت الرابطة الفرنسية يوم الخميس الماضي، إلغاء موسم 2019-2020، وتتويج باريس سان جيرمان باللقب، وهبوط أميان وتولوز.

وكان أميان يحتل المركز الـ19 ويبتعد بأربع نقاط عن منطقة الأمان عند إنهاء الموسم.

وسينطلق الموسم الجديد بفرنسا، في 22 و23 أغسطس المقبل على أقصى تقدير، ومن المرجح أن يبدأ بدون جماهير، إذا استمر حظر التجمعات في فرنسا حتى سبتمبر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز