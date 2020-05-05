إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية امس عن تسجيل 29 إصابة وحالتي وفاة جديدة خلال الليلة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة إلى 80 إصابة و4 وفيات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 16237، فيما بلغ عدد الوفيات 234.

وذكر البيان أن من بين الإصابات 93 حالة خطيرة، منهم 72 تتطلب الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي، وبين بقية الحالات 62 متوسطة، و9858 طفيفة، مضيفا أن 4961 شخصا تماثلوا للشفاء.

وتشهد إسرائيل في الفترة الأخيرة منحى تنازليا بشكل عام في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس وسط توجه السلطات نحو تخفيف تدريجي للقيود المفروضة سابقا لاحتواء الوباء.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية