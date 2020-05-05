ليبيا – أعلن الجيش أن وحداته حققت تقدما في منطقة القره بولي شرق طرابلس وأنه بات يبعد الآن 2 كيلو متر فقط عن منطقة شاطئ القره بولي.

المنذر الخرطوش عضو مكتب الإعلام بالجيش وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الاثنين قال إن الجيش شن عملية على منطقة الزياينة ودمر واستولى على عدد من المركبات العسكرية.

وأضاف الخرطوش :”متشددي حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين أساءوا استخدام المساجد واستخدموها كمأوى خوفا من استهدافهم من قبل القوات الجوية للجيش الليبي وهو ما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقوانين المحلية التي تمنع استخدام دور العبادة لأغراض عسكرية.”