ليبيا – أطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الاثنين على الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي في حال رفع حظر التجول المفروض لمواجهة جائحة كورونا.

الثني وخلال اجتماع عقده مع وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز بحث استمرار بث الدروس التعليمية عبر القنوات الفضائية.

ومن جهته،أعلن الوزير انطلاق بث قناة ليبيا التعليمية التابعة لوزارة التعليم عبر موقع اليوتيوب يوم غد الثلاثاء،مؤكداً عن قرب الانتهاء من إعداد الملاك الوظيفي بوزاره التعليم.

وفي سياق متصل،ناقش رئيس الحكومة مع الوزير المشاريع المتعاقد عليها من قبل وزارة التعليم والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2020 بتشكيل لجنة لمراجعة كافة هذه التعاقدات وإعداد موقف نهائي بها و تصنيفها حسب نسبة إنجازها إلى جانب بحث سير عمل تنفيذ مشاريع مدينة الكفرة ونسب الانجاز فيها.