مصر – رفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، التعليق على سؤال الاعلامي أحمد موسى بشأن مقترحات مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين.

وقال معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”: “ليس لدي تعليق على ما يخص خصم 1% من رواتب الموظفين”.

وأكد وزير المالية أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا يوضح تفاصيل مشروع خصم 1% من رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية موازنتها بقانون ولا تدخل للموازنة العامة للدولة، لذلك وجب تشريع.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بها توضيح ما يخص مقترحات مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين.

المصدر: RT