ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ سنوسي الحليق إن تفويض المؤسسة العسكرية جاء من الشعب والقبائل باستثناء المناطق الغربية التي تدور فيها الاشتباكات، مشيراً إلى ان هذا التفويض يجب دعمه من البرلمان والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا ومن ثم تكوين حكومة وحدة وطنية.

الحليق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأثنين أوضح أن الاتجاه الثاني المتمثل في إعلان خارطة الطريق التي أعلنها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان وأنها لا تتعارض مع التفويض الشعبي ويمكن التوافق بينهما.

ورأى الحليق أن دعم الدول الداعمة للاستقرار للخطة بات مهما وكذلك فيما يتعلق بالموقف الدولي خاصة في ظل ضرورة دعم المجتمع الدولي للتفويض.