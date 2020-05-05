الصحة الأردنية تؤكد عدم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا لليوم السابع

الصحة الأردنية تؤكد عدم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا لليوم السابع

الأردن – أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن بلاده لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الحدود لليوم السابع على التوالي.

وأفاد وزير الصحة في إيجاز صحفي بثه التليفزيون الرسمي الأردني أن الوزارة سجلت 4 حالات إصابة بالفيروس على الحدود لأشخاص قادمين من الخارج.

وأضاف جابر أنه حتى اليوم الاثنين، يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في المملكة إلى 465، مشيرا إلى أن 64 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات.

ودعا جابر الجميع إلى الالتزام باستخدام الكمامة والتباعد الجسدي، والوقوف صفا واحدا في مواجهة المرض.

المصدر: وكالات