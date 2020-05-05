الأردن – أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن دول منطقة الشرق الأوسط لا تملك ترف الفشل في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما دعا لـ”إعادة ضبط العولمة”.

ودعا الملك عبد الله، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر المانحين الدولي لحشد الدعم للاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وقال العاهل الأردني: “لقد تبين لنا في الأشهر الماضية خلال تعاملنا مع فيروس كورونا، أننا نحتاج إلى بعضنا البعض لنتمكن من التغلب عليه. وعلينا الاستفادة من هذه الدروس التي نتعلمها، لنسعى إلى عالم أكثر تكاملا، ولنعمل على إعادة ضبط العولمة، لتستند العلاقات بين الدول إلى بناء القدرات، وتعزيز التعاون، ووضع سلامة البشرية بأكملها على رأس الأولويات”.

وأضاف: “في منطقتي، لا نملك ترف الفشل في استجابتنا لفيروس كورونا، إذ تتعاظم المخاطر لدرجة كبيرة في خضم الأزمات والصراعات والبطالة التي تواجه إقليمنا. ولا يمكننا أن ننسى أيضا أولئك الأكثر عرضة للتأثر في هذه الأوقات الصعبة، مثل اللاجئين والمجتمعات النازحة”.

وتابع: “ومع أن إجراءات الغلق قد فاقمت من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا، إلا أن استجابتنا السريعة مكنتنا من الحد من انتشار الفيروس، وهذا عزز قدرتنا واستعدادنا لتقديم المساعدة أينما أمكن ذلك، بتوفير معدات الوقاية الشخصية، لنساهم في سد النقص في محيطنا وعند أصدقائنا. وفي المقابل، نعتمد على أصدقائنا ليقدموا لنا الدعم في سد النواقص لدينا، مثل أجهزة التنفس وشرائح الفحص”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لتمويل تطوير لقاح ووسائل علاج ضد فيروس كورونا المستجد تعهدت بتخصيص ما مجموعه 7.4 مليار يورو.

المصدر: بترا + وكالات