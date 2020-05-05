ليبيا – قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن قرار عودة العالقين الليبيين بالخارج تأتي مراعاة ظروف الليبيين بالخارج, مشيرا إلى أن الوضع الوبائي الليبي مطمئن.

النجار أوضح عبر المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المركز إتخذ كافة إجراءاته الفنية الصحية لعودة العالقين بالتشاور مع اللجنة العلمية الاستشارية واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المركز الوطني قام بإعداد دليل إرشادي للأطقم الجوية بالتنسيق مع وزارة المواصلات لحماية الأطقم الجوية خلال رحلات العودة وتوضيح لهم كيفية التعامل مع المواطنين وكيفية التعامل مع الحقائب وعمليات تعقيم الطائرة.

مدير المركز أكد أن من سيعود لليبيا هم من خضعوا للحجر الصحي وتحت رقابة مشددة من قبل القنصليات والسفارات التابعة لوزراة الخارجية وعقب التأكد من سلبية نتائج عينتين أخذت من كل مواطن واحدة قبل الحجر والأخرى بعد الحجر الصحي.